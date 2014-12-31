全球金市：金价受油价走软及美元上涨拖累下挫，今年势将小跌2%

* 美元指数创2005年来最大年度升幅

* 油价下挫3%，之后缩减跌幅

路透纽约/伦敦12月31日 - 金价周三下挫1.5%，因油价走软及美元上涨。金价今年势将小跌2%，并一度跌穿1,200美元。

美元上涨的影响部分被担心俄罗斯紧张局势及希腊政治不确定性的投资人需求所抵消。金价今年势将小跌，去年金市走势动荡，在连升12年后大跌三分之一。

1939GMT，现货金 跌1.5%，报1,182.30美元，周二一度攀升至近两周高位1,209.90美元，因对俄罗斯和西方关系紧张的忧虑打压了美元和股市。

2月期金 结算价跌1.4%，报1,184.10美元，今年跌1.5%。

“看来金价目前跟随油价走势，”RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

“俄罗斯今晨没有新的消息，令价格走势利空。”

相比去年28%的跌幅和波幅达到500美元的交投区间，今年金价走势相对没有那么波动。尽管在11月跌至四年半低点，但金价今年的波动区间宽幅仅为260美元。

今年影响金市的主要因素是美元大涨，今年美元的升幅为2005年来最大，投资人预计美国升息会在未来一年增强美元的吸引力。

周三美元兑一篮子主要货币升0.3%，油价大跌3%。

投资人在今年继续减持黄金仓位。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 的持仓量今年减少140吨，至710.81吨的六年低点，不过赎回幅度远小于去年的460吨或39%。

白银 大跌3.9%，报每盎司15.63美元，今年势将跌19.5%。现货铂金 跌1.1%，至每盎司1,200.40美元，年度跌幅将达12%。

现货钯金 是今年表现最好的贵金属，大涨11%，主要因主要出产国俄罗斯供应忧虑提振。周三钯金跌0.9%至793.00美元。(完)

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