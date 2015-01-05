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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 08:58 BJT

全球金市：金价下滑，美元全面上扬削弱对黄金的避险需求

不过金价周一未能扩大涨势，因欧元跌至2006年以来最低，使美元兑
主要货币上涨。
    
    美元兑瑞郎和英镑也大涨，延续了近来的涨势，因市场押注相对健康
的美国经济将使美联储早于其他主要央行升息。
    
    美元走强使以美元计价的黄金对于其他货币持有者变得更加昂贵，也
降低了黄金对冲风险的魅力。
    
    黄金交易商也在关注油价走势，因为黄金被视为是对油价引发的通胀
的对冲。
    
    周一美国原油期货连续第三天下跌，接近逾五年来的最低水平，受全
球最大原油消费国的一系列疲弱数据打压。
    
    数据显示，12月美国鹰金币的销量较前月下降70%，2014年总销量较
上年降低39%。(完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 于春红/李爽)
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