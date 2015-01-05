全球金市：金价下滑，美元全面上扬削弱对黄金的避险需求

不过金价周一未能扩大涨势，因欧元跌至2006年以来最低，使美元兑 主要货币上涨。 美元兑瑞郎和英镑也大涨，延续了近来的涨势，因市场押注相对健康 的美国经济将使美联储早于其他主要央行升息。 美元走强使以美元计价的黄金对于其他货币持有者变得更加昂贵，也 降低了黄金对冲风险的魅力。 黄金交易商也在关注油价走势，因为黄金被视为是对油价引发的通胀 的对冲。 周一美国原油期货连续第三天下跌，接近逾五年来的最低水平，受全 球最大原油消费国的一系列疲弱数据打压。 数据显示，12月美国鹰金币的销量较前月下降70%，2014年总销量较 上年降低39%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 于春红/李爽)