全球金市：金价下滑，美元全面上扬削弱对黄金的避险需求

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
不过金价周一未能扩大涨势，因欧元跌至2006年以来最低，使美元兑 主要货币上涨。 美元兑瑞郎和英镑也大涨，延续了近来的涨势，因市场押注相对健康 的美国经济将使美联储早于其他主要央行升息。 美元走强使以美元计价的黄金对于其他货币持有者变得更加昂贵，也 降低了黄金对冲风险的魅力。 黄金交易商也在关注油价走势，因为黄金被视为是对油价引发的通胀 的对冲。 周一美国原油期货连续第三天下跌，接近逾五年来的最低水平，受全 球最大原油消费国的一系列疲弱数据打压。 数据显示，12月美国鹰金币的销量较前月下降70%，2014年总销量较 上年降低39%。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李春喜 审校 于春红/李爽)
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)