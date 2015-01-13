全球金市：金价在震荡交投中持稳，银价大涨

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
* 金价一度升至10月以来最高
* 油价在触及近六年低位后缩减跌幅
* 铂金跑输，再度回落至与黄金平价水平
路透纽约/伦敦1月13日 - 金价周二基本持稳，在触及位于12周高位的技术阻力位后缩减涨幅，整日走势震荡，因美元重返日高附近，且油价缩减深度跌幅。
银价急升4%，至一个月高位，因担忧供应可能减少。
2006 GMT，现货金 回落0.1%，报每盎司1,231.60美元。美国2月期金 收涨0.1%，报每盎司1,234.40美元。
稍早，油价跌至近六年低位，导致股市和汇市大幅震荡，投资者买入黄金避险。
金价盘中触及1,243.60美元的峰值，仅略低于150日移动均线，且为10月中以来最高，后因欧洲股市转跌为升且美元从早盘低位反弹，金价回落。美国股市今日稍后走低，但未能给金价提供任何支撑。
INTL FCStone的高级商品分析师Edward Meir称今日的走势“令人费解”。
“如果股市受油价相关的不安情绪拖累颓势加剧，金价将颇具吸引力，因市场的焦虑将推升金价，”Meir称。
美元走强，仍得益于美国经济前景强于全球其他国家，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有望在年内升息。
现货银 急升3%，报每盎司17.03美元，盘中一度劲扬4%，触及12月12日以来最高17.19美元，因铜价回落引发市场担忧供应可能减少。银是铜开采的副产品。
铂金价格再度回落至与黄金平价的水平，过去18个月均为溢价。现货铂金 跌0.1%，报每盎司1,236.98美元。现货钯金 升0.6%，报每盎司810.98美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。