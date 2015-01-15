全球金市：金价跳升3%至四个月高位，因瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透纽约/伦敦1月15日 - 金价周四一度攀升3%，至四个月高位，因瑞士央行意外放弃执行了三年的瑞郎汇率上限，引发全球股市和公债大幅震荡。
“汇市乱局是今日影响金融市场的真正原因，”商品投资公司LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。
现货金 盘中上扬多达3%，至9月8日以来最高1,266.11美元。1942 GMT，劲扬2.3%，报每盎司1,258.21美元。
技术性买盘使金价加速攀升至1,250美元附近，之后触及1,253美元之上的200日移动均线，O'Neill说，他还表示，1,280美元是下一个短期目标位。
“今日金价大涨，”O'Neill说，他指出，通常波动性更大的银市仅小涨，并未因金市急升而获得很大的提振。
美国2月期金 攀升2.5%，收报每盎司1,264.80美元。
“金价上扬受助于瑞士央行意外放弃瑞郎上限引发的避险操作，瑞士央行此举拖累很多市场大跌，毫无疑问促使投资者避险，”Saxo Bank的高级经理Ole Hansen表示。
瑞士央行的消息公布后，美国股市势将连跌第五日，美国30年期公债收益率 连续第二日留守在纪录低位。
瑞郎兑美元飙升近28%，欧元兑瑞郎下跌多达30%，跌穿1.20瑞郎的汇率限制，触及0.8500瑞郎的纪录低位。
欧元计价黄金 盘中升至每盎司1,093.55欧元，此为2013年5月以来最高。
瑞银将今年金价预估从每盎司1,200美元下调至1,190美元，称其之前低估了下档风险。
现货银 盘中升至一个月高位17.21美元，日内上扬0.4%，报每盎司16.89美元。现货铂金 急升2.1%，报每盎司1,254.98美元。现货钯金 上扬1.3%，报每盎司762.98美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。