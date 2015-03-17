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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 02:58 BJT

全球金市：金价在美联储发布货币政策声明前触及四个月低点

* 美联储周二开始货币政策会议

* 美联储周三将发布货币政策声明

* 铂金－黄金价差报约55美元

路透纽约/伦敦3月17日 - 金价周二跌至四个月低点，交投震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布货币政策声明前投资人感到不安，声明可能提供进一步线索，支撑今年年中升息预期。

1834 GMT，现货金 跌0.6%，报1,147.06美元，盘中触及1,142.86美元的11月7日来最低。

美国4月期金 结算价跌5美元，收报每盎司1,148.20美元。

现货铂金 挫至近六年低点1,084.50美元，因金价下滑和供应改善拖累。之后铂金价格有所反弹，最新跌1.2%，报1,091.74美元，较现货金价折让扩阔至约55美元，为2013年3月来最宽。

美联储周二开始为期两日货币政策会议，许多分析师预计美联储在声明中对升息时机的描述将弃用“保持耐心”的措辞，这会令联储更接近自2006年来首次升息。

“我们预计如果联储从声明中剔除了‘保持耐心’措辞，金价将进一步下滑，交投可能非常震荡。”线上经纪公司AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“金价低点可能在1,058美元附近。”

现货银 跌0.6%，至15.52美元。现货钯金 大跌2.2%，报每盎司760.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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