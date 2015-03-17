全球金市：金价在美联储发布货币政策声明前触及四个月低点

标题新闻：韩国特别检察官办公室计划在完成对三星的调查后，开启对其他大企业的调查
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* 美联储周二开始货币政策会议
* 美联储周三将发布货币政策声明
* 铂金－黄金价差报约55美元
路透纽约/伦敦3月17日 - 金价周二跌至四个月低点，交投震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布货币政策声明前投资人感到不安，声明可能提供进一步线索，支撑今年年中升息预期。
1834 GMT，现货金 跌0.6%，报1,147.06美元，盘中触及1,142.86美元的11月7日来最低。
美国4月期金 结算价跌5美元，收报每盎司1,148.20美元。
现货铂金 挫至近六年低点1,084.50美元，因金价下滑和供应改善拖累。之后铂金价格有所反弹，最新跌1.2%，报1,091.74美元，较现货金价折让扩阔至约55美元，为2013年3月来最宽。
美联储周二开始为期两日货币政策会议，许多分析师预计美联储在声明中对升息时机的描述将弃用“保持耐心”的措辞，这会令联储更接近自2006年来首次升息。
“我们预计如果联储从声明中剔除了‘保持耐心’措辞，金价将进一步下滑，交投可能非常震荡。”线上经纪公司AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
“金价低点可能在1,058美元附近。”
现货银 跌0.6%，至15.52美元。现货钯金 大跌2.2%，报每盎司760.50美元。(完)
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路透北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月豆油、菜籽油、棕榈油等食用油进出口分项数据 一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 豆油 36,713 133.31 820.85 560,225 -31.5 原产地 美国 28,350 74,522.24 807.85 110,118 62,544.03 俄罗斯联邦 3,469 -26.13 926.06 73,577 147.75 土耳其 2,753 - 806.04
路透北京1月23日 - 以下是中国12月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等进口分项数据一览表（单位均为吨 ）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 大豆 8,996,081 -1.36 436.55 83,913,047 2.72 原产地 美国 8,112,419 22.05 436.69 34,170,896 20.26 加拿大 522,606 4.12 439.1 1,455,924 35.92 巴西