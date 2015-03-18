全球金市：金价跌至近四个月低点，美联储政策声明备受关注

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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“美联储政策指引中如果去除‘耐心’的措辞，刚开始可能打压金价，尤其是这个措词改变进一步提振了美元的话，”汇丰银行分析师James Steel在给客户的报告中称。
“话虽如此，如果6月没有升息，或通胀率没有升至2%的目标水平，投资者对黄金的人气可能转向正面，金价可能上涨。”
0729 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,146.20美元，稍高于周二所及11月7日以来低点1,142.86美元。
美国期金 微跌0.2%，报1,145.40美元。
全球最大黄金上市交易基金 周二的黄金持仓量减少0.4%至747.98吨。
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价格 变动 涨跌% 今年涨跌%
现货金 1146.20 -2.35 -0.20 -3.16
现货银 15.47 -0.04 -0.26 -1.21
现货铂金 1089.50 -3.33 -0.30 -9.20
现货钯金 758.30 -2.45 -0.32 -4.34
COMEX期金 1145.40 -2.80 -0.24 -3.27
COMEX期银 15.48 -0.10 -0.63 -0.76
汇率
欧元/美元 1.0594
美元/日圆 121.26
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(