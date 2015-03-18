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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 15:59 BJT

全球金市：金价跌至近四个月低点，美联储政策声明备受关注

“美联储政策指引中如果去除‘耐心’的措辞，刚开始可能打压金价，尤其是这个措词改变进一步提振了美元的话，”汇丰银行分析师James Steel在给客户的报告中称。

“话虽如此，如果6月没有升息，或通胀率没有升至2%的目标水平，投资者对黄金的人气可能转向正面，金价可能上涨。”

0729 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,146.20美元，稍高于周二所及11月7日以来低点1,142.86美元。

美国期金 微跌0.2%，报1,145.40美元。

全球最大黄金上市交易基金 周二的黄金持仓量减少0.4%至747.98吨。

--------------------------0729GMT-------------------

价格 变动 涨跌% 今年涨跌%

现货金 1146.20 -2.35 -0.20 -3.16

现货银 15.47 -0.04 -0.26 -1.21

现货铂金 1089.50 -3.33 -0.30 -9.20

现货钯金 758.30 -2.45 -0.32 -4.34

COMEX期金 1145.40 -2.80 -0.24 -3.27

COMEX期银 15.48 -0.10 -0.63 -0.76

汇率

欧元/美元 1.0594

美元/日圆 121.26

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/李春喜; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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