全球金市：金价上扬，此前美联储称对美国经济成长前景谨慎

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 美联储从货币政策声明中剔除了“保持耐心”的措辞
* 但美联储下调经济成长预估
路透纽约/伦敦3月18日 - 金价周三大涨逾2%，势将录得1月来最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济成长前景更为谨慎，美元大跌。
美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
1835 GMT，现货金 升1.6%，报1,166.90美元，盘中一度大涨2.2%，触及1,173.40美元的3月9日来最高。
在联储发布声明前，美国4月期金 结算价升0.3%，收报每盎司1,151.30美元。
交易商表示，声明发布后，美元指数 大跌1.5%，扶助支撑金价。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量在周二减少0.4%，至747.98吨。
现货银 大涨2.3%，至15.86美元。现货钯金 升1.5%，报每盎司771.97美元。现货铂金 攀升1.6%，报1,110.00美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(