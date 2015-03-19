全球金市：金价触及两周高位后缩减涨幅，现货银上扬

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 美元反弹，昨日受美联储声明拖累走低
* 美联储在升息问题上的立场不及预期强硬
* 空头回补和需求增加的希望提振金价
路透纽约/伦敦3月19日 - 金价周四在触及两周高位后缩减涨幅，尽管美元反弹，金市仍在空头回补的带动下上扬。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的利率声明基调较预期谨慎，拖累美元走软。
现货金稍早触及1,177.46美元的高位，因美联储暗示未来升息的步伐将更加缓慢，且对经济前景的预估更加谨慎，受此拖累，美元走软。
但美元 从早盘触及的低位反弹，金价也回吐涨幅。之后公布的美国上周初请失业金人口数据显示，尽管经济成长放缓，但美国就业市场仍在稳步增长，美元扩大涨幅。
1849 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,169.26美元。美国4月期金 收涨17.70美元，报每盎司1,169.00美元。
“联储声明公布前，市场的空头头寸规模很大，”汇丰的分析师James Steel表示。
尽管美联储在声明中弃用了“耐心”措辞，但其对经济复苏的看法看似十分谨慎。联储还下调了对联邦基金利率的预估中值，并对美元强势表示担忧。
黄金本周触及四个月低位，因预期美国升息可能增加持有无息黄金的机会成本。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三增加0.24%，至749.77吨，为2月20日以来首度增加。
中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。
现货银 上扬1.2%，报每盎司16.09美元，盘中触及两周高位16.18美元。现货铂金 上涨0.3%，报每盎司1,117.50美元。现货钯金 急跌2.1%，报每盎司764美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。