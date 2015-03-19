全球金市：金价触及两周高位后缩减涨幅，现货银上扬

* 美元反弹，昨日受美联储声明拖累走低

* 美联储在升息问题上的立场不及预期强硬

* 空头回补和需求增加的希望提振金价

路透纽约/伦敦3月19日 - 金价周四在触及两周高位后缩减涨幅，尽管美元反弹，金市仍在空头回补的带动下上扬。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的利率声明基调较预期谨慎，拖累美元走软。

现货金稍早触及1,177.46美元的高位，因美联储暗示未来升息的步伐将更加缓慢，且对经济前景的预估更加谨慎，受此拖累，美元走软。

但美元 从早盘触及的低位反弹，金价也回吐涨幅。之后公布的美国上周初请失业金人口数据显示，尽管经济成长放缓，但美国就业市场仍在稳步增长，美元扩大涨幅。

1849 GMT，现货金 上扬0.2%，报每盎司1,169.26美元。美国4月期金 收涨17.70美元，报每盎司1,169.00美元。

“联储声明公布前，市场的空头头寸规模很大，”汇丰的分析师James Steel表示。

尽管美联储在声明中弃用了“耐心”措辞，但其对经济复苏的看法看似十分谨慎。联储还下调了对联邦基金利率的预估中值，并对美元强势表示担忧。

黄金本周触及四个月低位，因预期美国升息可能增加持有无息黄金的机会成本。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三增加0.24%，至749.77吨，为2月20日以来首度增加。

中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。

现货银 上扬1.2%，报每盎司16.09美元，盘中触及两周高位16.18美元。现货铂金 上涨0.3%，报每盎司1,117.50美元。现货钯金 急跌2.1%，报每盎司764美元。(完)

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