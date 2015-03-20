全球金市：金价徘徊近两周高位，本周有望创下1月来最大单周升幅

美联储本周在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一 步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎 态度。 联储还下调了对联邦基金利率的预估中值，并对美元强势表示担忧。 金价本周稍早曾跌至四个月低位，因对美国升息可能会削弱黄金需求 的担忧升温。但美联储之后发表的政策声明趋于谨慎，提振了黄金并打压 美元。 美联储会议后，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓自2月20日以来首次增加。 随着洲际交易所(ICE)完成对伦敦黄金指标价格的全面改革，取消一 个世纪以来使用的黄金“定盘价”，六家机构将从周五开始制定黄金电子 报价。 继此前两周下滑后，现货银 和现货铂金 本周有望收高。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/许娜；审校 龚芳/王颖)