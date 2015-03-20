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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 09:07 BJT

全球金市：金价徘徊近两周高位，本周有望创下1月来最大单周升幅

美联储本周在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一
步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎
态度。 
    
    联储还下调了对联邦基金利率的预估中值，并对美元强势表示担忧。
    
    金价本周稍早曾跌至四个月低位，因对美国升息可能会削弱黄金需求
的担忧升温。但美联储之后发表的政策声明趋于谨慎，提振了黄金并打压
美元。
    
    美联储会议后，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
的黄金持仓自2月20日以来首次增加。
    
    随着洲际交易所(ICE)完成对伦敦黄金指标价格的全面改革，取消一
个世纪以来使用的黄金“定盘价”，六家机构将从周五开始制定黄金电子
报价。
    
    继此前两周下滑后，现货银 和现货铂金 本周有望收高。
(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 戴素萍/许娜；审校 龚芳/王颖)
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