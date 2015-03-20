全球金市：金价上扬且有望录得两个月来最大单周涨幅，银价跳升

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 金价本周上扬2%，之前触及四个月低位
* 现货银跳升至一个月高位16.89美元
* 美元走软掀起商品市场购买热潮
路透纽约/伦敦3月20日 - 金价周五触及两周高位，且有望录得1月中以来最大单周涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息态度谨慎，使美元涨势暂停，进而引发商品市场全面买盘。
美元指数 周五下跌多达1.8%，因美联储周三下调成长和通胀预期，暗示将不急于升息。
1755 GMT，现货金 上扬1.2%，报每盎司1,184.55美元，盘中触及1,187.80的高位。美国4月期金 收涨15.60美元，报每盎司1,184.60美元。
“今日的走势是美元走软引发的商品市场普遍反弹趋势的一部分，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
本周，现货金上扬逾2%，从周二触及的四个月低位反弹。
实货市场上，中国买需稳定，上海金交所黄金价格溢价周五持于每磅6-7美元的高位。持续的实货买盘可能进一步支撑金价。
现货银 跑赢其他贵金属，盘中触及一个月高位16.89美元，最新上扬4.7%，报16.85美元。现货铂金 上扬1.5%，报每盎司1,139.70美元。
铂金仍较黄金贴水约50美元，造币厂Perth Mint称，这可能引发实货需求。该工厂正不断提升铂金币的产量。
现货钯金 上扬1.2%，报每盎司773.98美元，本周下跌近2%，是本周表现最差的贵金属。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率