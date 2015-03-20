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亚洲 | 2015年 3月 21日 星期六 02:56 BJT

全球金市：金价上扬且有望录得两个月来最大单周涨幅，银价跳升

* 金价本周上扬2%，之前触及四个月低位

* 现货银跳升至一个月高位16.89美元

* 美元走软掀起商品市场购买热潮

路透纽约/伦敦3月20日 - 金价周五触及两周高位，且有望录得1月中以来最大单周涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息态度谨慎，使美元涨势暂停，进而引发商品市场全面买盘。

美元指数 周五下跌多达1.8%，因美联储周三下调成长和通胀预期，暗示将不急于升息。

1755 GMT，现货金 上扬1.2%，报每盎司1,184.55美元，盘中触及1,187.80的高位。美国4月期金 收涨15.60美元，报每盎司1,184.60美元。

“今日的走势是美元走软引发的商品市场普遍反弹趋势的一部分，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。

本周，现货金上扬逾2%，从周二触及的四个月低位反弹。

实货市场上，中国买需稳定，上海金交所黄金价格溢价周五持于每磅6-7美元的高位。持续的实货买盘可能进一步支撑金价。

现货银 跑赢其他贵金属，盘中触及一个月高位16.89美元，最新上扬4.7%，报16.85美元。现货铂金 上扬1.5%，报每盎司1,139.70美元。

铂金仍较黄金贴水约50美元，造币厂Perth Mint称，这可能引发实货需求。该工厂正不断提升铂金币的产量。

现货钯金 上扬1.2%，报每盎司773.98美元，本周下跌近2%，是本周表现最差的贵金属。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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