全球金市：金价连涨第四日，因美元下跌

路透调查显示，市场人士对美联储升息的普遍预期已然改变，华尔街主要银行目前大多预计，联储将把升息时间至少推迟到9月；此外，6月升息的机率也已下降。

美联储上周会议召开前，金价曾一度跌至四个月低位，因担心美联储升息可能损及无息资产--黄金的魅力。不过，金价之后反弹。

美元周一在亚洲市场开局处于守势，由于美国联邦储备理事会(美联储)发表偏于温和的政策指引，市场在过去几个交易日走势波动，给美元的强势地位带来疑云。

虽然金价温和上扬，但数据显示，投资者信心并未明显改善。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量下降0.72%至744.40吨，为1月底以来最低。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截止3月17日当周，对冲基金和基金经理连续第六周削减黄金和白银期货和期权多仓。

新的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格周五首次实施，原先的黄金定盘价走入历史，在参与定盘价的既有四家成员机构外，高盛和瑞银集团也加入行列，参与新的电子形式报价。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金