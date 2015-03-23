全球金市：金价连涨第四日，因美元下跌

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透调查显示，市场人士对美联储升息的普遍预期已然改变，华尔街主要银行目前大多预计，联储将把升息时间至少推迟到9月；此外，6月升息的机率也已下降。
美联储上周会议召开前，金价曾一度跌至四个月低位，因担心美联储升息可能损及无息资产--黄金的魅力。不过，金价之后反弹。
美元周一在亚洲市场开局处于守势，由于美国联邦储备理事会(美联储)发表偏于温和的政策指引，市场在过去几个交易日走势波动，给美元的强势地位带来疑云。
虽然金价温和上扬，但数据显示，投资者信心并未明显改善。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量下降0.72%至744.40吨，为1月底以来最低。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截止3月17日当周，对冲基金和基金经理连续第六周削减黄金和白银期货和期权多仓。
新的伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格周五首次实施，原先的黄金定盘价走入历史，在参与定盘价的既有四家成员机构外，高盛和瑞银集团也加入行列，参与新的电子形式报价。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/许娜；审校 张涛/徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。