全球金市：金价触及两周半高位，因德国数据提振欧元

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
* 德国数据强劲提振欧元兑美元走强
* 金价连升六日，为2012年8月来最长
* 金价上涨后，亚洲实货需求降低
路透纽约/伦敦3月25日 - 金价周三触及两周半高位，连升第六个交易日，因德国企业信心数据强劲，扶助欧元兑美元走强，且对美国很快会升息的预期降温。
欧元兑美元 升0.4%，此前一调查显示德国企业信心高涨，助燃了对欧元区经济复苏增强的预期，且在美国公布了不及预期的耐久财订单后，欧元扩大涨幅。
1852 GMT，现货金 升0.3%，报1,196.35美元，稍早触及3月6日来最高的1,199.70美元。
美国4月期金 收涨5.60美元或0.5%，报每盎司1,197美元。
现货银 劲扬5%，报16.96美元，盘中升至五周最高的17.11美元。
金价连升六日，为2012年8月来最长升势，因上周美联储主席叶伦对美国经济以及可能的升息论调谨慎。
叶伦将在周五1945GMT发表讲话。
贵金属交易商MKS周三在报告中指出，在目前的价格水准亚洲实货黄金需求减少，未像之前那样支撑市场。金价处于1,145-1,155美元左右时，亚洲实货黄金需求曾支撑市场。
现货铂金 升0.5%，报每盎司1,142美元。现货钯金 升0.2%，报每盎司763.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。