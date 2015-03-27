全球金市：金价在美联储主席叶伦讲话前下滑，结束七日连升但连涨第二周

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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* 金价本周势将收高约1.5%
* 钯金下挫3%至五个半月低点
* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话
路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周五下滑，结束七日连升，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。
尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。
1945GMT，叶伦将在旧金山就货币政策发表讲话，交易商将仔细聆听以寻找美联储何时可能开始升息的线索。
1836 GMT，现货金 跌0.4%，报1,203.98美元，周一一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。
美国4月期金 收低5美元，报每盎司1,199.80美元。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量持续减少，周四减少近6吨，至1月来最低的737.24吨。这显示投资人对金价升势保持谨慎。
现货钯金 重挫3%，至五个半月最低的每盎司736.80美元。
现货铂金 跌1.6%，报每盎司1,153.40美元。现货银 跌0.3%，报17.07美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-
路透新加坡5月8日 - 亚洲柴油现货价差周一走坚，交易员称受印尼 的现货需求支撑。 印尼国家石油公司(Pertamina)分两次招标，求购10万桶300ppm柴油 以及20万桶航煤，交货时间在6月，招标截止5月12日。 日本昭和壳牌石油表示，上周四晚将四日市炼厂日加工能力为15.5万 桶的第三原油蒸馏装置关闭进行检修。 贸易商称，肯尼亚石油进口商将从Gapco和Vivo Energy进口145,299 吨航煤，交付时间为6-7月，价格分别较中东报价每吨升水3.69和2.74美 元。 这些公司还将从KenolKobil和Kencor购买236,849吨航煤，每吨升水 介于5.13-27.72美元。 印度石油公司称，正在与沙特阿美就投资进行谈判，其中包括在印度 西海岸投资一个大型项目，这样可以在原油供应过剩之际帮助沙特锁定客 户。 印度石油公司董事长B. Ashok周一称，最终投资决定预计在2018年底 或2019年初做出。 Puma Energy与Asia