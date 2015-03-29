更正-全球金市：金价在美联储主席叶伦讲话前下滑，结束七日连升但连涨第二周

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
(因译文有误，文中第四段“周一一度大涨2%”因为“周四一度大涨2%”)
* 金价本周势将收高约1.5%
* 钯金下挫3%至五个半月低点
* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话
路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周五下滑，结束七日连升，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。
尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。
1945GMT，叶伦将在旧金山就货币政策发表讲话，交易商将仔细聆听以寻找美联储何时可能开始升息的线索。
1836GMT，现货金 跌0.4%，报1,203.98美元，周四一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。
美国4月期金 收低5美元，报每盎司1,199.80美元。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量持续减少，周四减少近6吨，至1月来最低的737.24吨。这显示投资人对金价升势保持谨慎。
现货钯金 重挫3%，至五个半月最低的每盎司736.80美元。
现货铂金 跌1.6%，报每盎司1,153.40美元。现货银 跌0.3%，报17.07美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”