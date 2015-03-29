更正-全球金市：金价在美联储主席叶伦讲话前下滑，结束七日连升但连涨第二周

(因译文有误，文中第四段“周一一度大涨2%”因为“周四一度大涨2%”)

* 金价本周势将收高约1.5%

* 钯金下挫3%至五个半月低点

* 关注美联储主席叶伦在1945GMT的讲话

路透纽约/伦敦3月27日 - 金价周五下滑，结束七日连升，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。

尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。

1945GMT，叶伦将在旧金山就货币政策发表讲话，交易商将仔细聆听以寻找美联储何时可能开始升息的线索。

1836GMT，现货金 跌0.4%，报1,203.98美元，周四一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。

美国4月期金 收低5美元，报每盎司1,199.80美元。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量持续减少，周四减少近6吨，至1月来最低的737.24吨。这显示投资人对金价升势保持谨慎。

现货钯金 重挫3%，至五个半月最低的每盎司736.80美元。

现货铂金 跌1.6%，报每盎司1,153.40美元。现货银 跌0.3%，报17.07美元。(完)

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