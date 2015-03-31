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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 08:51 BJT

全球金市：金价低位徘徊，月线料连续第二个月收低

金价3月以来已经下跌逾2%，本季接近持平。
    
    美国4月期金 小升0.1%至每盎司1,186美元。
    
    美国周五公布非农就业数据，是本周一大重要事件，若数据强劲，投
资者将预期美联储提早升息并据此布仓。该数据出炉时间恰逢复活节假期
。
    
    而就业市场之外，仍有迹象显示美国第一季经济表现疲软。美国消费
支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄
率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。 
(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 秦德兴/杜明霞；审校 张涛/王兴亚)
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