全球金市：金价低位徘徊，月线料连续第二个月收低

金价3月以来已经下跌逾2%，本季接近持平。 美国4月期金 小升0.1%至每盎司1,186美元。 美国周五公布非农就业数据，是本周一大重要事件，若数据强劲，投 资者将预期美联储提早升息并据此布仓。该数据出炉时间恰逢复活节假期 。 而就业市场之外，仍有迹象显示美国第一季经济表现疲软。美国消费 支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄 率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/杜明霞；审校 张涛/王兴亚)