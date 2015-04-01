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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:34 BJT

全球金市：金价守在1,180美元上方，但美元走坚带来压力

叶伦的讲话终结了金价七日连涨之势，这是2012年以来持续时间最长的一轮涨势。

美国4月期金 亦几近持平，报每盎司1,184美元。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。

美国消费者信心3月强劲反弹，因对就业市场看法乐观；同时1月房价上涨。这些充满希望的迹象表明，最近经济活动大幅放缓或许只是短暂的小插曲。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 3月流出规模创2013年12月以来单月最高纪录。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
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