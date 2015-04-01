全球金市：金价守在1,180美元上方，但美元走坚带来压力

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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叶伦的讲话终结了金价七日连涨之势，这是2012年以来持续时间最长的一轮涨势。
美国4月期金 亦几近持平，报每盎司1,184美元。
美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。
美国消费者信心3月强劲反弹，因对就业市场看法乐观；同时1月房价上涨。这些充满希望的迹象表明，最近经济活动大幅放缓或许只是短暂的小插曲。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 3月流出规模创2013年12月以来单月最高纪录。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。