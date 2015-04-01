全球金市：金价在3月走低后跳涨，市场静待美国就业数据

* 金价3月回落2.4%，连跌第二个月

* 弱于预期的美国ADP就业数据公布后，美元走软

* 投资者静待周五公布的美国非农就业报告

* 银价首季上涨6%，为涨幅最大的贵金属

路透伦敦4月1日 - 金价周三跳升2%，因低迷的美国民间就业数据引发市场预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在收紧货币政策时可能更加谨慎，美元因此走低。

在弱于预期的ADP民间就业人口数据公布后，美元兑一篮子货币下跌0.2%，因市场担忧周五公布的就业报告可能也会显示美国就业市场状况转弱。

“有很多不理想的美国数据，让人很难准确预计下一份报告是好是坏。不确定性促使投资者买入诸如黄金等避险资产，”ING Bank高级策略师Hamza Khan表示。

现货金 急升2.2%，至日高1,208.90美元， 1812 GMT，上扬1.8%，报每盎司1,204.90美元。美国6月期金 收涨2.1%，报每盎司1,208.20美元。

如果周五公布的美国就业数据强劲，可能促使市场押注美联储将尽早升息，从而推高持有黄金的机会成本。

如果数据弱于预期，则可能支撑联储在明年之前不会升息的观点。

“市场很担心周五公布的就业报告，数据可能低于预期，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible说。

“因此，交易商在报告公布前建立部分避险头寸。”

全球第二大黄金消费国中国的黄金买兴近期相对疲弱，但交易商报告称，在隔夜金价回落后，出现了部分买兴。

现货银 攀升1.9%，报每盎司16.93美元。现货铂金 急升2%，报每盎司1,161.60美元。现货钯金 上扬1.9%，报每盎司746.50美元。

上季度，银价上扬6%，涨幅位居贵金属之首。钯金下跌7.6%，铂金跌幅略超5%。(完)

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