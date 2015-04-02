全球金市：金价在美国发布就业报告前下滑，美元走软被美数据强劲所抵消

* 美国初请失业金人数减少暗示就业市场强劲

* 复活节长周末前交投清淡

路透纽约/伦敦4月2日 - 金价周四下滑，因美元走软的影响被美国经济数据强劲所抵消。在周五美国公布重要的非农就业报告前，今日出炉的初请失业金数据为就业市场在经济成长停滞的情况下继续扩张带来了希望。

1901GMT，现货金 跌0.3%，报1,200.10美元。美国6月期金 下滑7.30美元，报每盎司1,200.90美元。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为26.8万人，预估为28.5万人。

美国商务部周四公布，美国2月贸易逆差大减16.9%至354.4亿美元，为2009年10月以来低位。市场预估为逆差412.0亿美元。

数据公布后，金价扭转稍早升势。

不过美元承压走软，因投资人认为首季美国经济成长大幅放缓。

投资人将焦点转向周五将公布的3月美国非农就业报告，路透访查的分析师预计3月非农就业岗位增加24.5万，2月为增加29.5万。

“在复活节长周末前，有大量轧平仓位动作。今日下午流动性明显降低，对明日的非农就业数据也有许多不确定性。”MKS SA交易部门主管Afshin Nabavi表示。

交易预计在周五更为清淡，因多数美国市场周五将因复活节假期休市，而欧洲市场周五至周一休市，周二恢复交易。

现货银 跌1.2%，报每盎司16.68美元。现货铂金 下挫0.7%，报每盎司1,150.50美元。现货钯金 升0.1%，报每盎司743美元。(完)

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