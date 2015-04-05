全球金市：黄金价格上涨，因美国非农就业数据远不及预期

路透纽约/伦敦4月3日 - 金价周五上涨，因数据显示美国3月非农就业岗位增长为逾一年最低，令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能来得迟一些。假日因素令市场交投清淡。

上月非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个，连续12个月增幅超过20万个的情景宣告结束。

1910GMT，现货金 上涨0.7%，报每盎司1,210.20美元，周四下跌0.2%。美国6月期金 结算价持平于每盎司1,200.90美元。

“投资者降低对升息的预期，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam称。“这利好黄金，但利空美元。”

该数据令市场预期，美联储近10年来首次升息可能要推迟，原预期在今年稍晚。

就业数据公布后美元兑欧元一度大跌1%，美债收益率(殖利率)上涨，指标10年期公债收益率触及近两个月低位。

“就业数据比任何人的预期都糟糕得多，”Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan称。“这些数据暗示我们不会看到美联储6月会议升息，直到今年较晚才会看到政策开始正常化。”

现货铂金(白金) 上涨0.5%，报每盎司1,155美元。现货钯金 跌0.5%，报每盎司740.65美元。白银 上涨1.7%，报每盎司17美元。(完)

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