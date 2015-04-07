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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 08:41 BJT

全球金市：金价在七周高位下方持稳，因美元上涨

上周五公布的美国非农就业报告令人失望，点燃美联储可能将推迟升
息的预期，进而增强黄金的避险魅力。
    
    美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的
时间尚不确定，目前政策制定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态
并不预示未来有更大的放缓。 
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最
低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。 
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一
黄金持仓量降至735.45吨，上周四为737.24吨。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/张若琪)
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