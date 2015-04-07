全球金市：金价在七周高位下方持稳，因美元上涨

上周五公布的美国非农就业报告令人失望，点燃美联储可能将推迟升 息的预期，进而增强黄金的避险魅力。 美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的 时间尚不确定，目前政策制定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态 并不预示未来有更大的放缓。 美国供应管理协会(ISM)公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最 低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一 黄金持仓量降至735.45吨，上周四为737.24吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/张若琪)