全球金市：金价在七周高位下方持稳，因美元上涨

中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
上周五公布的美国非农就业报告令人失望，点燃美联储可能将推迟升 息的预期，进而增强黄金的避险魅力。 美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利表示，联储近十年来首次升息的 时间尚不确定，目前政策制定者必须留意，近期美国经济意外出现的疲态 并不预示未来有更大的放缓。 美国供应管理协会(ISM)公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最 低，但新出口订单指数升至逾两年来最高。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一 黄金持仓量降至735.45吨，上周四为737.24吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 戴素萍/张若琪)
路透上海5月3日 - 因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三早盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。