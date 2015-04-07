全球金市：金价从七周高位回落，因美元反弹

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
* 美国公债收益率攀升带动美元走强
* 美国升息时机仍不确定-纽约联储总裁杜德利
* 亚洲黄金实货需求仍然不振
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周二小跌，因美元反弹和全球股市上扬，但美国升息时机的不确定性使金价仍接近1,200美元之上的七周高位。
金价周一触及2月17日以来最高1,224.10美元，受助于美元走软。
“看到涨势消退看涨人士感到十分沮丧，动能买盘多数情况下被视为卖出的机会，”黄金经纪商Sharps Pixley的首席执行长Ross Norman表示。
1824 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,208.55美元。美国6月期金 下跌0.7%，收报每盎司1,210.60美元。
美元指数 上扬0.8%，受助于美国公债收益率上升。全球股市也走高，因投资者连续第二天买入风险较高资产，削弱黄金对冲风险的吸引力。
黄金后市表现可能仍将取决于美元走势，以及美国升息的预期，ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说。
纽约联储总裁杜德利周一晚些时候称，美国升息的时机仍不明朗。但周二明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则认为应该等到明年下半年再开始升息。
在目前的价格水平，亚洲实货需求仍然不振。
上海金交所实货黄金较全球市场现货金基准溢价不到1美元，上周为约2-3美元。
现货银 回落1.1%，报每盎司16.79美元。现货铂金 回落0.4%，报每盎司1,168.98美元。现货钯金 持平在每盎司767.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日