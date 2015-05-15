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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 09:04 BJT

全球金市：金价接近三个月高位，因美升息预期减弱

周四数据显示美国上周初请失业金人口降至近15年低位，但这并未缓解市场对经济的担忧。

美元指数周五交投于四个月低位附近，因预计美联储将等到今年稍晚才会加息。

交易商将关注数据面消息。周五出炉的美国数据包括4月工业生产及密西根大学5月消费者信心指数初值。

但对于金价涨势及持续时间，投资者似乎并不确定。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.61%，至723.91吨。

股市坚挺或许会继续令部分投资者远离金市。受美联储可能推迟升息的猜测扶助提振，标准普尔500指数周四升至纪录收盘高位。

现货银 有望创下两个月来最大单周涨幅。现货铂金 周线或连续第三周上扬，但现货钯金 本周恐将下滑。

汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在周四发布的报告中称，今年铂金价格有可能测试每盎司1,000美元，将是2009年初以来首见，因为来自南非矿场和全球自动催化剂回收商的供应增加。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 白云/王兴亚)

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