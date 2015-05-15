全球金市：金价接近三个月高位，因美升息预期减弱

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
周四数据显示美国上周初请失业金人口降至近15年低位，但这并未缓解市场对经济的担忧。
美元指数周五交投于四个月低位附近，因预计美联储将等到今年稍晚才会加息。
交易商将关注数据面消息。周五出炉的美国数据包括4月工业生产及密西根大学5月消费者信心指数初值。
但对于金价涨势及持续时间，投资者似乎并不确定。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量下降0.61%，至723.91吨。
股市坚挺或许会继续令部分投资者远离金市。受美联储可能推迟升息的猜测扶助提振，标准普尔500指数周四升至纪录收盘高位。
现货银 有望创下两个月来最大单周涨幅。现货铂金 周线或连续第三周上扬，但现货钯金 本周恐将下滑。
汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)分析师在周四发布的报告中称，今年铂金价格有可能测试每盎司1,000美元，将是2009年初以来首见，因为来自南非矿场和全球自动催化剂回收商的供应增加。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 白云/王兴亚)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元