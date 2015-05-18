全球金市：金价连升五日至三个月新高，因美国经济数据疲软

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
* 金价连升五日，为3月来最长升势
* 交易商静待美联储本周将发布的会议记录，以寻找升息时机进一步线索
路透纽约/伦敦5月18日 - 金价周一连续第五个交易日跳涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会太早升息的看法。
现货金价上周大涨3%，为四个月最大周度升幅，因最近美国公布的就业、零售销售和消费者信心数据疲弱，令分析师认为不太可能很快升息。
这消除了金市面临的一些压力。升息会令持有不生息的黄金的机会成本增加，且会提振美元，而黄金是以美元计价的。
1836 GMT，现货金 升0.1%，报1,224.87美元，国6月期金 收涨2.30美元，报每盎司1,227.60美元。
“美国数据比预期差许多，这安抚了原本预计在6月或7月升息的投资人情绪，”Capital Economics分析师Simona Gambarini表示，“我们认为美联储最有可能在9月升息，如果数据持续恶化，我们预计金价会做出强烈反应。”
现货金盘中跳涨至每盎司1,232.20美元，为2月中以来新高，但随着美元兑欧元大涨约1%，从上周触及的四个月低点反弹后，金价缩减涨幅。
投资人目前等候周三美联储公布4月的政策会议记录，从中寻找联储对经济的看法以及升息时间点的线索。
现货银 攀升1%，报每盎司17.67美元，现货铂金 涨0.7%，报每盎司1,171.21美元。现货钯金 下滑0.3%，报每盎司787.60美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)