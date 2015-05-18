全球金市：金价连升五日至三个月新高，因美国经济数据疲软

* 金价连升五日，为3月来最长升势

* 交易商静待美联储本周将发布的会议记录，以寻找升息时机进一步线索

路透纽约/伦敦5月18日 - 金价周一连续第五个交易日跳涨，攀至三个月新高；因美国经济数据疲软，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会太早升息的看法。

现货金价上周大涨3%，为四个月最大周度升幅，因最近美国公布的就业、零售销售和消费者信心数据疲弱，令分析师认为不太可能很快升息。

这消除了金市面临的一些压力。升息会令持有不生息的黄金的机会成本增加，且会提振美元，而黄金是以美元计价的。

1836 GMT，现货金 升0.1%，报1,224.87美元，国6月期金 收涨2.30美元，报每盎司1,227.60美元。

“美国数据比预期差许多，这安抚了原本预计在6月或7月升息的投资人情绪，”Capital Economics分析师Simona Gambarini表示，“我们认为美联储最有可能在9月升息，如果数据持续恶化，我们预计金价会做出强烈反应。”

现货金盘中跳涨至每盎司1,232.20美元，为2月中以来新高，但随着美元兑欧元大涨约1%，从上周触及的四个月低点反弹后，金价缩减涨幅。

投资人目前等候周三美联储公布4月的政策会议记录，从中寻找联储对经济的看法以及升息时间点的线索。

现货银 攀升1%，报每盎司17.67美元，现货铂金 涨0.7%，报每盎司1,171.21美元。现货钯金 下滑0.3%，报每盎司787.60美元。(完)

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