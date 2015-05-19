全球金市：金价结束五日连涨收跌，因美元和股市上扬

* 欧元走疲提振美元和股市
* 美国4月房屋开工跳升
* 交易商关注美联储周三发布会议记录
路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周二结束五日连涨收跌，因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅，另外，全球股市上扬，之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。
美国10年期公债收益率 上扬，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。
黄金是无息资产，美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利，因这增加了持有黄金的机会成本。
美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后，现货金 大跌逾1%。
1839 GMT，现货金下跌1.5%，至每盎司1,207.30美元。周一触及三个月高位1,232.20美元。美国6月期金 收跌1.7%，报每盎司1,206.70美元。
“杠杆市场以及对联储宽松政策的迷恋可能导致认知的些许变化就能引发资产价格的大幅波动，”麦格理分析师Matthew Turner表示。
“之前一段时间温和派阵营占据上风，引发金价反弹，但涨势脆弱，目前，由于美国经济数据改善，金价有所回调。”
截至周一，金价连涨五日，因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱，引发市场臆测美联储短期内不会升息。
美元指数周二上扬1.1%。欧洲股市也攀升逾1%，之前欧洲央行暗示将在未来两月加快购债进度。
现货银 急跌3.4%，报每盎司17.07美元。现货铂金 回落 2.1%，报每盎司1,145.41美元。现货钯金 跌1.7%，报每盎司772.44美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)