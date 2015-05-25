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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 15:05 BJT

全球金市：金价持平在1,200美元附近，受到叶伦言论及美元上涨的压抑

“叶伦讲话及其对美元的正面影响无益于黄金，”新加坡一交易员说。

“看起来美联储今年将升息，尽管迄今为止我们看到的一些数据令人失望。美元也重拾动能，因此金价可能很快跌破1,200美元，”该交易员说。

叶伦对一个商界团体讲话时表示，她预计经济数据将增强，并指出年初成长疲弱可能部分是因“统计上杂音”所致。

黄金投资者认为，美国利率上升将削弱黄金需求。

周一交投料清单，因英国和美国市场逢假期休市。

实货市场亚洲需求疲软。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1205.06 -0.82 -0.07

现货银 17.055 -0.055 -0.32

现货铂金 1142.25 -3.6 -0.31

现货钯金 778 -3.25 -0.42

COMEX期金 1204.8 0.8 0.07

COMEX期银 17.075 0.024 0.14

汇率

欧元/美元 1.1

美元指数 96.214

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 龚芳/高琦)

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