全球金市：金价小涨，尽管美联储主席叶伦讲话提振美元

* 美联储主席叶伦暗示美联储在今年升息的正轨上

* 叶伦讲话后，美元升至一个月高位

* 美国和英国市场周一休市

路透伦敦5月25日 - 金价周一小涨，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备在今年收紧货币政策的迹象提振美元兑主要货币走强。

美联储主席叶伦周五表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。

美国升息会令持有不生息的黄金的机会成本上升。

1826 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,206.80美元，仅略高于上一交易日触及的近两周最低的1,201.20美元。上周现货金价下挫1.4%，周度跌幅为一个月最大。

英国和美国市场因假期休市，市场成交清淡。

“对贵金属市场而言，美联储升息肯定不是令人激动的新闻。贵金属市场势将扩大自4月来最大周度跌幅，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“叶伦上周证实她仍对今年升息有信心，金市交易商一点都不乐见这样的新闻。”

今年美国升息的前景带动美元兑一篮子主要货币周一升至一个月最高。强于预期的美国基础通胀以及希腊债务忧虑持续也支撑美元。

在实货市场，亚洲黄金需求疲弱，因投资人将资金投向更高回报的股市。

现货银 升0.8%，报每盎司17.12美元，上周大跌2.2%。现货铂金 升0.3%，报每盎司1,145.50美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司785.98美元。(完)

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