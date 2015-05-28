全球金市：金价从两周半低点反弹，因美元和股市下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 对希腊达成债务协议的乐观情绪消退
* 美元兑一篮子主要货币上涨
* 上周美国初请失业金人数增加
路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周四从盘中触及的两周半低点反弹，因美元和全球股市下滑，且希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。
1826 GMT，现货金 升0.1%，报每盎司1,188.30美元，盘中触及5月11日以来最低的1,180.55美元。美国6月期金 收高2.50美元，报每盎司1,188.10美元。
欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧强调了希腊局势的严重性，公开谈及希腊可能违约，将是欧元区内首见。
希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具，但影响通常短暂。
美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。
美国公布的数据显示，截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。
实货市场中，香港政府统计处周四发布的数据显示，4月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少21.3%，连续第三个月下跌，且跌幅较前一个月明显加快。
现货银 跌0.1%，报每盎司16.65美元。现货铂金 回落0.5%，报每盎司1,111.75美元。现货钯金 跌0.1%，报每盎司783.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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