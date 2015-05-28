全球金市：金价从两周半低点反弹，因美元和股市下滑

* 对希腊达成债务协议的乐观情绪消退

* 美元兑一篮子主要货币上涨

* 上周美国初请失业金人数增加

路透纽约/伦敦5月28日 - 金价周四从盘中触及的两周半低点反弹，因美元和全球股市下滑，且希腊情势的不确定性以及美国初请失业金人数意外增加。

1826 GMT，现货金 升0.1%，报每盎司1,188.30美元，盘中触及5月11日以来最低的1,180.55美元。美国6月期金 收高2.50美元，报每盎司1,188.10美元。

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧强调了希腊局势的严重性，公开谈及希腊可能违约，将是欧元区内首见。

希腊债务危机恶化会刺激对金币和金条的需求。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具，但影响通常短暂。

美元兑一篮子主要货币下跌0.2%。

美国公布的数据显示，截至5月23日该周初请失业金人数经季节调整增至28.2万。

实货市场中，香港政府统计处周四发布的数据显示，4月份由香港净流入中国内地的黄金量按月减少21.3%，连续第三个月下跌，且跌幅较前一个月明显加快。

现货银 跌0.1%，报每盎司16.65美元。现货铂金 回落0.5%，报每盎司1,111.75美元。现货钯金 跌0.1%，报每盎司783.50美元。(完)

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