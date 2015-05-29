全球金市：金价在两周半低位上方，料连续第二个周线下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元指数亦从一个月高位附近回落。
金价还从希腊债务危机不确定性中获得部分支撑。希腊与欧洲债权人和国际货币基金组织(IMF)之间的谈判进展缓慢，在改革协议方面陷入僵局的时间已达四个月，近期内无望取得突破。若无法达成协议，希腊恐将在数周内违约或破产。
如果希腊债务危机恶化，则可能引发金币和金条需求。
不过，周四公布的数据支持美联储今年稍晚升息的观点，金价上行受限。
美国4月成屋待完成销售指数连续第四个月增长，并触及九年高位，支撑了楼市及整体经济前景。
此外，香港政府统计处周四发布的数据显示，4月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月减少21.3%，连续第三个月下跌，且跌幅较前一个月明显加快。
澳洲央行周四称，计划从英国取回部分黄金储备，因外界指责其在海外储备了过多黄金。
美国铸币局周四表示，将取消对美国鹰金银币购买限制，从6月1日开始生效。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/许娜；审校 张涛/戴素萍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。