全球金市：金价在两周半低位上方，料连续第二个周线下跌

美元指数亦从一个月高位附近回落。

金价还从希腊债务危机不确定性中获得部分支撑。希腊与欧洲债权人和国际货币基金组织(IMF)之间的谈判进展缓慢，在改革协议方面陷入僵局的时间已达四个月，近期内无望取得突破。若无法达成协议，希腊恐将在数周内违约或破产。

如果希腊债务危机恶化，则可能引发金币和金条需求。

不过，周四公布的数据支持美联储今年稍晚升息的观点，金价上行受限。

美国4月成屋待完成销售指数连续第四个月增长，并触及九年高位，支撑了楼市及整体经济前景。

此外，香港政府统计处周四发布的数据显示，4月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月减少21.3%，连续第三个月下跌，且跌幅较前一个月明显加快。

澳洲央行周四称，计划从英国取回部分黄金储备，因外界指责其在海外储备了过多黄金。

美国铸币局周四表示，将取消对美国鹰金银币购买限制，从6月1日开始生效。(完)

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