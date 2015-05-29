全球金市：金价小涨，因美元走软和希腊债务磋商的不确定性

* 金价从周四触及的两周半低位反弹

* 金价5月上涨0.6%，连涨第二个月

* 亚洲实货需求疲弱，尽管价格回落

路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周五小涨，从周四触及的两周半低位反弹，受助于美元走软，以及希腊债务磋商的不确定性，但金市仍然承压，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不久将升息。

升息前景使黄金可能连续第二周走低。升息将推高美元，并导致持有黄金这一无息产品的机会成本增加。

1833 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,190.70美元，5月可能上扬0.6%，连续第二个月小幅攀升。美国6月期金 收涨1.30美元，报每盎司1,189.40美元。

“金市最终将会消化美联储不会连续升息，而是会采取升一次，观望一段时间的事实，”INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。

“如果事实的确如此，我认为金市应会做出反应，小幅上扬。另外，金市目前处于一种无所适从的状态。”

美元指数 周五走软，因数据显示美国经济首季萎缩。

本周，相关各方对希腊债务磋商进展的评论相互矛盾。希腊政府发言人周四表示，有意在周日前与债权人达成改革换贷款协议。欧元区官员却暗示，距离达成协议还很远。

“尽管希腊问题的不确定性并未给金市带来很大的提振，但在美元急升的情况下，金价也没有大幅走低，”渣打银行的商品研究部全球主管Paul Horsnall说。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.2%，报每盎司16.70美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,109.74美元。现货钯金 回落1%，报每盎司774.98美元。(完)

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