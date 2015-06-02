全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国经济数据强劲且美元上涨

金价上日最初上涨，因数据显示美国4月消费者支出增长意外停滞。但5月制造业活动七个月来首次回升而且4月建筑支出升至近六年半高位的数据出炉后，金价回吐稍早涨幅。

数据维持了美联储今年稍后升息的预期，激励美元涨势。

“但突破1,200美元后缺乏跟进买盘，对黄金来说这令人担忧，看起来金价又可能跌破1,180-1,185的宽幅支撑区间，”MKS Group交易员Sam Laughlin说。

他表示，鉴于美元走强，铂金也看起来愈发脆弱。连跌五天后，现货铂金 报1,101.99美元，接近近11周最低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1189.3 0.65 0.05

现货银 16.72 0.02 0.12

现货铂金 1101.99 2.49 0.23

现货钯金 771.5 0.15 0.02

COMEX期金 1189.8 1.1 0.09

COMEX期银 16.74 0.06 0.36

汇率

欧元/美元 1.0948

美元指数 97.255

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)