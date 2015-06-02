全球金市：金价持于1,200美元下方，因美国经济数据强劲且美元上涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
金价上日最初上涨，因数据显示美国4月消费者支出增长意外停滞。但5月制造业活动七个月来首次回升而且4月建筑支出升至近六年半高位的数据出炉后，金价回吐稍早涨幅。
数据维持了美联储今年稍后升息的预期，激励美元涨势。
“但突破1,200美元后缺乏跟进买盘，对黄金来说这令人担忧，看起来金价又可能跌破1,180-1,185的宽幅支撑区间，”MKS Group交易员Sam Laughlin说。
他表示，鉴于美元走强，铂金也看起来愈发脆弱。连跌五天后，现货铂金 报1,101.99美元，接近近11周最低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1189.3 0.65 0.05
现货银 16.72 0.02 0.12
现货铂金 1101.99 2.49 0.23
现货钯金 771.5 0.15 0.02
COMEX期金 1189.8 1.1 0.09
COMEX期银 16.74 0.06 0.36
汇率
欧元/美元 1.0948
美元指数 97.255
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
(编译/审校 于春红/杜明霞/蔡美珍)
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