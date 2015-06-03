全球金市：金价触及三周低位，因美国数据强劲和希腊达成协议的希望增强

* 美国民间就业岗位增幅超过预期

* 希腊债权人就希腊债务协议条款达成一致

* 黄金上市交易基金的持金量触及五年低位

路透纽约/伦敦6月3日 - 金价周三跌至三周低位，因数据显示，美国5月民间行业就业岗位增幅超预期，以及希腊达成债务协议的希望增强。

美国5月民间就业岗位增加20.1万个，高于4月的16.5万，和经济学家预估的增加20万。

1856 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,185.56美元，盘中下跌逾1%，至5月11日以来最低1,179.43美元。美国8月期金 收跌9.50美元，报每盎司1,184.90美元。

金价走低，尽管在欧洲央行保持货币政策不变后，美元兑欧元触及逾两周最低。欧洲股市转升为跌，但美国股市在美联储褐皮书公布后扩大涨幅，重压金价。美联储褐皮书称，美国经济活动在4月初到5月底扩张。

“对希腊达成债务协议的乐观情绪和德拉吉的讲话缓解了欧元区的紧张局势，这扶助提振股市，损及对黄金等避险资产的买兴，”ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说。

“不过，可能要等到周五美国就业数据公布后金市的走势才会更加明确。”

金市人气仍然偏空，因数据显示，黄金上市交易基金的黄金持仓量减少，这暗示投资者对金价涨势缺乏信心。

截至周二，八大黄金上市交易基金 的黄金持仓量触及五年低位。

现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,098.75美元。较黄金贴水90美元，与黄金的价差仍为2013年1月以来最低水平。

现货银 跌1.6%，报每盎司16.48美元，盘中触及三周低位16.35美元。现货钯金 回落1.3%，报每盎司756.25美元。(完)

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