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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 09:16 BJT

全球金市：金价持于近三周低位，受美国数据强劲与希腊危机似有进展影响

数据支持了美国经济在首季萎缩后已有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。

投资者目前正等待周五公布的美国非农就业数据，从中找寻有关美国经济状况的更多线索，并判断对美联储利率政策的影响。

希腊的国际债权人周三暗示准备做出妥协，以避免发生违约。而希腊则警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)的一笔款项。

近日金价受到希腊债务危机不确定性的支撑，因投资者选择黄金避险。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 陈宗琦/张荻； 审校 戴素萍/张若琪)

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