全球金市：金价持于近三周低位，受美国数据强劲与希腊危机似有进展影响

港报社评：特朗普虽未亮剑，北京不松懈--经济日报1月23日

美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。