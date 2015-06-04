全球金市：金价持于近三周低位，受美国数据强劲与希腊危机似有进展影响

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
数据支持了美国经济在首季萎缩后已有所反弹的观点，并提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会考虑在今年晚些时候升息的预期。
投资者目前正等待周五公布的美国非农就业数据，从中找寻有关美国经济状况的更多线索，并判断对美联储利率政策的影响。
希腊的国际债权人周三暗示准备做出妥协，以避免发生违约。而希腊则警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)的一笔款项。
近日金价受到希腊债务危机不确定性的支撑，因投资者选择黄金避险。(完)
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路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。