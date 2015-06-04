全球金市：金价触及五周低位，因升息预期盖过了美元走软的提振

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月23日
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
* 市场预计美联储可能在年内升息
* 亚洲实货金需求疲弱
* 周五1230 GMT美国政府公布非农就业报告
路透纽约/伦敦6月4日 - 金价周四走低，美元早盘走疲带来的提振消退，金价触及五周低位，因强劲的美国经济数据点燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年内升息的预期。
交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。
1823 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,175.53美元，盘中跌至5月1日以来最低1,172.55美元。美国8月期金 收跌9.70美元，报每盎司1,175.20美元。
金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱，欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。
“如果目前这波出脱核心头寸的势头持续，我认为金市将寻获支持，但很显然，现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究部主管Ole Hansen表示。
“交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平，且中国投资者纷纷押注股市，而非金市。”
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。 劳工部另一份报告称，美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%)，第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。
这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。
亚洲主要市场实货金需求疲弱。
中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动，在1.50-2美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。
现货银 跌2.4%，报每盎司16.23美元，盘中跌至5月1日以来最低16.06美元。现货铂金 回落0.7%，报每盎司1,096.99美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司754美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
--截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕；去年四季度，基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。
路透上海1月23日 - 据上海证券报周一报导，截至今日，公募基金2016年四季报披露完毕，季报显示基金在行业上更加倾向制造业、金融业等传统配置领域，TMT等新兴板块投资吸引力进一步下降；个股方面一批绩优蓝筹股备受追捧，而部分昔日创业板“新贵”则人气急跌。 展望今年一季度，在不少基金经理眼中，市场将进入阶段性的“观察期”，基于盈利确定性和估值安全性原则之上的精选个股，成为“蓄势待春生”的主流策略。
0024GMT - * 欧元/美元从周五的1.0717高位小幅上涨至1.0721，刷新六周高位 * 美元/日圆一度下跌0.75%至113.73日圆，提振欧元/美元 * 欧元/美元在1.0725前方的卖盘目前限制涨势 * 欧元/美元短期趋高，因“特朗普行情”带来的美元多仓减少(完) (编译 王琛；审校 李爽)