全球金市：金价触及五周低位，因升息预期盖过了美元走软的提振

* 市场预计美联储可能在年内升息

* 亚洲实货金需求疲弱

* 周五1230 GMT美国政府公布非农就业报告

路透纽约/伦敦6月4日 - 金价周四走低，美元早盘走疲带来的提振消退，金价触及五周低位，因强劲的美国经济数据点燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年内升息的预期。

交易商将关注周五出炉的关键的美国月度就业报告。

1823 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,175.53美元，盘中跌至5月1日以来最低1,172.55美元。美国8月期金 收跌9.70美元，报每盎司1,175.20美元。

金融市场风险意愿消退未能给金价带来很大的提振。公债市场抛售减弱，欧元在连续两日劲扬后稍作喘息。

“如果目前这波出脱核心头寸的势头持续，我认为金市将寻获支持，但很显然，现阶段美元走疲未能吸引金市买家令人担忧，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究部主管Ole Hansen表示。

“交易所交易产品的持仓量重回2009年的水平，且中国投资者纷纷押注股市，而非金市。”

美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数27.6万人(预估为27.9万人)。 劳工部另一份报告称，美国第一季非农生产率环比年率修正值为下滑3.1%(预估为下滑2.9%)，第一季非农单位劳工成本修正值为上涨6.7%(预估为上涨5.9%)。

这些数据可能促使美联储在今年晚些时候升息。

亚洲主要市场实货金需求疲弱。

中国黄金价格较国际基准的溢价过去几周几无变动，在1.50-2美元。印度黄金价格基本与全球价格一致。

现货银 跌2.4%，报每盎司16.23美元，盘中跌至5月1日以来最低16.06美元。现货铂金 回落0.7%，报每盎司1,096.99美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司754美元。(完)

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