全球金市：强劲的美国就业数据公布后金价跌至11周低点，势将连跌三周

* 金市技术面疲弱，料后市进一步走软

* 美国5月非农就业岗位增加28万，预估为增加22.5万

* 美联储杜德利称可能在今年升息

路透纽约/伦敦6月5日 - 金价周五触及11周低点，势将连跌三周，因在美国公布强于预期的就业数据，巩固了今年升息的前景后，美元大涨。

美国公布，5月非农就业岗位增加28万，增幅为12月来最大，路透访查的分析师原先预估为增加22.5万。

1855 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,170.66美元，盘中重挫1.2%，至3月19日以来最低1,162.35美元，本周现货金势将连跌三周，下滑1.6%，为4月24日来最大周度跌幅。

美国8月期金 收跌7.10美元，报每盎司1,168.10美元。

“美国数据引发金价跌穿1,175美元和1,170美元的重要支撑水准，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。

“今日下破令金价跌穿了过去几周固守的1,170-1,220美元交投区间，令其易进一步跌向1,150美元和1,131美元。”

商品投资公司LOGIC Advisors联席创办人Bill O'Neill称1,140美元将有强劲支撑。

就业数据公布后，美元指数 升1.5%。

纽约联储总裁杜德利表示，他仍预计美联储将在今年稍晚升息，但只有在经济成长从上半年疲弱的局面中反弹，及就业市场进一步改善的情况下。

投资人也在关注希腊局势，此前希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

现货银 跌0.1%，报每盎司16.04美元。现货铂金 回落0.5%，报每盎司1,090美元。现货钯金 跌0.3%，报每盎司750美元。(完)

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