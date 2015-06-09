全球金市：金价上扬但仍陷于区间内，关注美国升息时机

* 金价连涨第二日

* 亚洲实货黄金需求仍然疲软

* 美国周四公布零售销售数据

路透纽约/伦敦6月9日 - 金价周二上扬，因欧洲股市走低，且商品价格普涨，但金价仍陷于区间内，因投资者静待美国升息时机的更明确信号。

1927 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,176.88美元。美国8月期金 收涨4美元，报每盎司1,177.60美元。

金价上周五跌至3月19日以来最低1,162.35美元，因乐观的美国就业数据提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月升息的预期。

美国升息将推高美元，并增加持有无息黄金的机会成本。

“我仍认为市场处于逢高卖出的模式中，一旦升息迹象更加明确，金价将测试更低水准，”道明证券的全球金属小组驻纽约的董事Steve Scacalossi表示。

“不过，我认为这将成为一个巨大的看空陷阱，因美联储升息的步伐将慢于预期，且我预计到年底金价会上涨。”

分析师称，投资者在延续上周五走势前，还在等待反映美国经济体质的进一步线索。

欧洲股市周二走低，因中国数据欠佳和希腊债务磋商的不确定性。美国股市在早盘回落后反弹，收盘时基本持平。

美元指数 在震荡交投中小幅走低。

商品市场普涨提振金市，指标布兰特原油期货急升3.5%。期铜也攀升。

实货市场，有迹象显示，金价在上周五下跌后投资者逢低买入。上海金交所黄金较全球基准溢价约为2.5美元，略高于上周的1.50-2美元。

“我认为金价跌势尚未结束，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi说，“我们未见实货市场有任何实质性的买兴，因此，我认为这表明金价最终将跌穿1,150美元。”

其他贵金属方面，现货银 上涨0.2%，报每盎司15.94美元。现货铂金 升0.3%，报每盎司1,103.50美元。现货钯金 小跌 0.3%，报每盎司739.50美元。(完)

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