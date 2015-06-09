全球金市：金价上扬但仍陷于区间内，关注美国升息时机

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
* 金价连涨第二日
* 亚洲实货黄金需求仍然疲软
* 美国周四公布零售销售数据
路透纽约/伦敦6月9日 - 金价周二上扬，因欧洲股市走低，且商品价格普涨，但金价仍陷于区间内，因投资者静待美国升息时机的更明确信号。
1927 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,176.88美元。美国8月期金 收涨4美元，报每盎司1,177.60美元。
金价上周五跌至3月19日以来最低1,162.35美元，因乐观的美国就业数据提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月升息的预期。
美国升息将推高美元，并增加持有无息黄金的机会成本。
“我仍认为市场处于逢高卖出的模式中，一旦升息迹象更加明确，金价将测试更低水准，”道明证券的全球金属小组驻纽约的董事Steve Scacalossi表示。
“不过，我认为这将成为一个巨大的看空陷阱，因美联储升息的步伐将慢于预期，且我预计到年底金价会上涨。”
分析师称，投资者在延续上周五走势前，还在等待反映美国经济体质的进一步线索。
欧洲股市周二走低，因中国数据欠佳和希腊债务磋商的不确定性。美国股市在早盘回落后反弹，收盘时基本持平。
美元指数 在震荡交投中小幅走低。
商品市场普涨提振金市，指标布兰特原油期货急升3.5%。期铜也攀升。
实货市场，有迹象显示，金价在上周五下跌后投资者逢低买入。上海金交所黄金较全球基准溢价约为2.5美元，略高于上周的1.50-2美元。
“我认为金价跌势尚未结束，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi说，“我们未见实货市场有任何实质性的买兴，因此，我认为这表明金价最终将跌穿1,150美元。”
其他贵金属方面，现货银 上涨0.2%，报每盎司15.94美元。现货铂金 升0.3%，报每盎司1,103.50美元。现货钯金 小跌 0.3%，报每盎司739.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
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