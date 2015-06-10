全球金市：金价连涨三天，受美元走软及希腊疑虑提振

* 希腊债务危机引发避险买盘

* SPDR持金量降至1月来最低

路透纽约/伦敦6月10日 - 金价周三连升第三个交易日，受美元走软及希腊债务危机疑虑支撑，但美国升息时机逼近及黄金ETF资金外流，限制了升幅。

1905 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,185.96美元，盘中一度攀升1.4%至一周高位1,192.10美元。美国8月期金 收涨9美元，报每盎司1,186.60美元。

“希腊局势的不确定性以及美元走软今天肯定对金市有帮助...目前金价在1,180美元有良好支撑。”MKS SA高级副总裁Bernard Sin表示。

希腊周三表示，其国际债权人未能对其为打破改革换现金谈判僵局所作的最新提议做出回应。

美元指数 下挫0.9%，也对金价有帮助。

不过分析师表示，美国指标10年期公债收益率 升至八个月高位，可能牵制金价保持在重要的1,200美元关口之下。

包括上周五优于预期的就业数据在内的美国强劲经济数据，以及近期美联储官员的讲话暗示美国可能在今年稍晚升息，这拖累金价在上周五触及3月19日来最低的1,162.35美元。

交易商目前静待周四美国公布的零售销售数据，以寻找美国经济强度及如何影响美联储货币政策的更多线索。

周二SPDR Gold Trust黄金持仓量下跌0.42%至705.72吨，创下1月来最低。而最大的八支ETF持仓量创下五年最低。

其他贵金属方面，现货银 上涨0.2%，报每盎司15.97美元。现货铂金 升0.7%，报每盎司1,110美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司742.25美元。(完)

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