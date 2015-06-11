全球金市：金价持坚，此前三连涨归功美元走软及希腊担忧

美元走软使得金价对其他货币持有者而言更为便宜，也增加了黄金作为避险资产的吸引力。

“金价只是在反映美元走势，”悉尼一贵金属交易商说，并补充称由于美国升息前景，金价仍偏向下行。

近期黄金受到避险买盘提供的一些支撑，因希腊及其债权人继续进行谈判以避免债务违约和希腊退欧。

“如果希腊确实违约，届时将出现膝跳反应，但将不会对市场产生长期影响，”该交易商称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三表示，黄金持仓量减少0.21%至704.23吨，创2008年9月来最低，反映出投资者人气偏空。

交易商目前等待日内稍晚出炉的美国零售销售数据，以寻找关于美国经济力度及其将如何影响美联储货币政策的最新线索。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1185.36 -0.62 -0.05

现货银 15.96 -0.015 -0.09

现货铂金 1109.25 -1.2 -0.11

现货钯金 742.25 0.25 0.03

COMEX期金 1184.9 -1.7 -0.14

COMEX期银 15.93 -0.029 -0.18

汇率

欧元/美元 1.1294

美元指数 94.861

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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