全球金市：金价上涨，因美元走软及希腊不确定性支撑金价

* 希腊同债权人谈判触礁

* 美元兑一篮子主要货币下滑

* 关注本周美联储货币政策会议

路透纽约/伦敦6月15日 - 金价周一上涨，受技术性买盘以及在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策会议前美元疲弱带动，而希腊同债权人债务谈判破裂后持续的不确定性也支撑金价。

1921 GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,186.60美元。美国8月期金 收高6.60美元，报每盎司1,185.80美元。

在1,180美元长期支撑水准吸引到技术性买盘后，金价转升。

希腊及债权人各自的立场都愈发强硬，也对金市有支撑。此前希腊债务谈判破裂，促使德国的欧盟特使表示，是时候准备应对“紧急情况”。

美元指数 下滑0.2%，令美元计价黄金对其他货币持有人而言更为便宜。

投资人预计美联储可能在明后两天政策会议上给出开始升息的明确暗示。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)持金量处于2008年来最低，上周五进一步减少。

现货银 升1.2%，报每盎司16.11美元。现货铂金 跌至六年低点1,072.50美元。现货钯金 挫0.5%，报每盎司733美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金