全球金市：现货金接近1,185美元，因希腊债务问题引燃避险买盘

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“临近本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，金价仍在1,170-1,195美元的区间波动，”MKS Group交易员Sam Laughlin表示。
“如果希腊债务谈判有切实的进展，黄金可能受到冒险/避险人气的影响，不过价格主要受美元推动，”他说。
美元周二在亚洲盘走坚，交易员准备迎接美联储会议结果。投资者将密切关注美联储主席叶伦的讲话，以寻找何时升息的线索。
过去几个月黄金没有上涨太多，受美联储升息时间的不确定性打压。
希腊现在只有两周时间来寻找摆脱僵局的途径。两周后，它需要偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项，届时可能导致其现金告罄，无法借到资金，徘徊在退出欧元区的边缘。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1185.6 -0.3 -0.03
现货银 16.05 -0.04 -0.25
现货铂金 1090.3 3.5 0.32
现货钯金 733.85 -1.45 -0.2
COMEX期金 1185 -0.8 -0.07
COMEX期银 16.04 -0.043 -0.27
汇率
欧元/美元 1.1276
美元指数 94.875
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/李春喜 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”