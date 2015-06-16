全球金市：现货金接近1,185美元，因希腊债务问题引燃避险买盘

“临近本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，金价仍在1,170-1,195美元的区间波动，”MKS Group交易员Sam Laughlin表示。

“如果希腊债务谈判有切实的进展，黄金可能受到冒险/避险人气的影响，不过价格主要受美元推动，”他说。

美元周二在亚洲盘走坚，交易员准备迎接美联储会议结果。投资者将密切关注美联储主席叶伦的讲话，以寻找何时升息的线索。

过去几个月黄金没有上涨太多，受美联储升息时间的不确定性打压。

希腊现在只有两周时间来寻找摆脱僵局的途径。两周后，它需要偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元款项，届时可能导致其现金告罄，无法借到资金，徘徊在退出欧元区的边缘。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1185.6 -0.3 -0.03

现货银 16.05 -0.04 -0.25

现货铂金 1090.3 3.5 0.32

现货钯金 733.85 -1.45 -0.2

COMEX期金 1185 -0.8 -0.07

COMEX期银 16.04 -0.043 -0.27

汇率

欧元/美元 1.1276

美元指数 94.875

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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