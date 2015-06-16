全球金市：美元走强拖累金价回落，关注美联储政策声明和希腊局势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国5月建筑许可急增
* 美联储周三发布政策声明
路透纽约/伦敦6月16日 - 金价周二走低，因美元走强，且希腊濒临违约并未引发对避险资产的持续需求。美国联邦储备理事会(FED/美联储)正在举行为期两日的会议，市场静待联储周三公布政策声明。
1959 GMT，现货金 回落0.4%，报每盎司1,181.45美元。美国8月期金 收跌4.90美元，报每盎司1,180.90美元。
“金价走低，因投资者仍认为美国经济正在复苏，”花旗策略师David Wilson说。
“因此，投资者关注美国经济的正面迹象，对希腊退欧等宏观不利因素置若罔闻，因希腊危机已经持续了很长时间。”
美国5月房屋建筑许可猛增至近八年高位，表明在年初表现低迷后，楼市和总体经济增长累积动能。
“今日公布的部分数据良好，这也意味着美联储采取行动，尤其是在9月前，的可能性增加，因此，我认为市场试图在价格中反映这一因素，”U.S. Bank Wealth management的高级投资策略师Rob Haworth在谈到美联储的升息可能性时表示。
投资者静待美联储周三公布的政策声明，以及美联储主席叶伦在记者会上的讲话，从中寻找联储升息时机的线索。
今日股市多数上扬，欧美股市在连跌两日后反弹，但希腊局势的不确定性限制涨幅。
希腊总理齐普拉斯猛烈抨击债权人，指责他们试图“让希腊人蒙羞”，对欧洲为希腊退欧做准备的警告置之不理。
其他贵金属方面，现货银 跌0.5%，报每盎司16.01美元。现货铂金 回落0.7%，报每盎司732.35美元。
现货钯金 跌1.1%，报每盎司1,074.50美元，逼近周一触及的六年低位1,072.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”