全球金市：美联储发布政策声明后金价转升，美元扩大跌幅

* 美联储发布政策声明后金价转升

* 铂金较黄金折让超过105美元

路透纽约/伦敦6月17日 - 金价周三转升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，美国经济可能足够强劲，能支撑年内升息，这拖累美元扩大跌幅。

美联储最新政策声明和决策者预估显示，在首季萎缩后，从目前的发展状况来看，美国经济今年有望录得1.8%-2.0%的增幅。

1843 GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,187.76美元，美联储发布声明前，金价走软。美国8月期金 收跌4.10美元，报每盎司1,176.80美元。

“美联储声明承认经济从首季反弹，但其他内容同3月的没有明显区别，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong表示。

美联储发布声明后，美元兑一篮子主要货币扩大跌幅，一度下挫达0.6%。

现货铂金 降至2009年4月来最低的1,066.50美元，荷银分析师Georgette Boele称，因投资者人气恶化，主要是欧元区，受希腊同债权人谈判陷入僵局影响。

铂金较黄金折让超过105美元，为2013年来最大。

其他贵金属方面，现货银 升1.3%，报每盎司16.22美元。现货钯金 回落1.7%，报每盎司721.50美元。(完)

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