全球金市：金价维持隔夜涨幅，因美联储立场温和令美元承压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。但因今年初经济表现疲弱，美联储下调对2015年的经济增长预估。
市场现在将关注今日稍晚公布的更多美国数据，寻找美国经济形势及其如何影响美联储货币政策的线索。
市场还将关注希腊债务危机的进展。希腊央行表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。以前官员拒绝提及“希腊退欧”，现在则开始公然谈论这种前景。
尽管包括美国白宫在内，外界纷纷发出急切的请求，但自从希腊、欧盟、欧洲央行(ECB)及国际货币基金组织(IMF)之间的谈判周日破裂之后，几乎没有什么进展迹象。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”