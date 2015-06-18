全球金市：金价维持隔夜涨幅，因美联储立场温和令美元承压

鉴于美国经济今年仍有可能录得高达2%的增速，美联储最新政策声明仍显示，有可能在今年稍晚至少升息一次，或者两次。但因今年初经济表现疲弱，美联储下调对2015年的经济增长预估。

市场现在将关注今日稍晚公布的更多美国数据，寻找美国经济形势及其如何影响美联储货币政策的线索。

市场还将关注希腊债务危机的进展。希腊央行表示，若达不成协议，该国在欧盟(EU)中的前途也可能成问题。以前官员拒绝提及“希腊退欧”，现在则开始公然谈论这种前景。

尽管包括美国白宫在内，外界纷纷发出急切的请求，但自从希腊、欧盟、欧洲央行(ECB)及国际货币基金组织(IMF)之间的谈判周日破裂之后，几乎没有什么进展迹象。(完)

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