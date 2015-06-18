全球金市：金价升穿1,200美元至约一个月最高，因联储表现谨慎及美元走软

* 金价触及约一个月最高水准

* 美联储声明被视为对通胀温和，下调今年经济成长预估

* 铂金较黄金折让增至114美元

路透纽约/伦敦6月18日 - 金价周四升穿每盎司1,200美元，录得约一个月最大升幅，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示升息可能比许多投资人原本预期的更为缓慢后，美元下滑。

贵金属市场稍早上扬带动银价升至两周最高，但尾盘铂金和钯金买盘动能枯竭。

“都是因美联储及其下调了升息预估，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)分析师Ole Hansen表示。

周三美联储官员表示，只有在就业市场进一步改善后才是升息的适当时机。

今年贵金属价格承压，因投资人预计美联储可能很快将升息。

金价升穿1,200美元关口，2030 GMT，现货金 升1.4%，报每盎司1,202.50美元。美国8月期金 结算价升2.1%，报每盎司1,202美元，为约四周高位。

RBC Capital Markets贵金属策略师表示，对希腊债务危机的担忧以及美元疲弱也提振金价。

其他贵金属方面，现货银 升0.41%，报每盎司16.23美元。现货铂金 跌0.05%，报1,088.50美元，现货钯金 回落0.5%，报每盎司724.5美元。

金价较铂金升水达到114美元，为两年半最高，周二铂金触及逾六年最低。(完)

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