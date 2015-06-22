全球金市：金价跌破1,200美元，聚焦希腊债务谈判

希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。

亚洲股市、美国股指期货和欧元周一微涨，均受达成协议的希望提振。

“围绕希腊问题的谨慎气氛很浓，黄金的走势将取决于今天稍晚的会议，”悉尼一位交易员表示。

该交易员称，中国适逢假期也打击了金价。

6月16日止当周，对冲基金和基金经理减持黄金净多仓 ，并将白银多仓降至七个月最低。

投机客的黄金空仓 升至纪录高位88,216口。

仓位的调整反映了投资人在上周美联储会议之前的立场。

交易员还在关注周一开始的南非黄金矿业薪资谈判。

南非最大矿业工会新当选的负责人周日表示，工会成员现在仍是“种族隔离”时期的工资水平，暗示他们的强硬立场。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1196.6 -3.16 -0.26

现货银 16.07 0 0

现货铂金 1071.2 -11.8 -1.09

现货钯金 703.5 -2.5 -0.35

COMEX期金 1196.4 -5.5 -0.46

COMEX期银 16.06 -0.049 -0.3

汇率

欧元/美元 1.1396

美元指数 93.858

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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