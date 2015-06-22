全球金市：金价跌破1,200美元，聚焦希腊债务谈判

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。
亚洲股市、美国股指期货和欧元周一微涨，均受达成协议的希望提振。
“围绕希腊问题的谨慎气氛很浓，黄金的走势将取决于今天稍晚的会议，”悉尼一位交易员表示。
该交易员称，中国适逢假期也打击了金价。
6月16日止当周，对冲基金和基金经理减持黄金净多仓 ，并将白银多仓降至七个月最低。
投机客的黄金空仓 升至纪录高位88,216口。
仓位的调整反映了投资人在上周美联储会议之前的立场。
交易员还在关注周一开始的南非黄金矿业薪资谈判。
南非最大矿业工会新当选的负责人周日表示，工会成员现在仍是“种族隔离”时期的工资水平，暗示他们的强硬立场。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1196.6 -3.16 -0.26
现货银 16.07 0 0
现货铂金 1071.2 -11.8 -1.09
现货钯金 703.5 -2.5 -0.35
COMEX期金 1196.4 -5.5 -0.46
COMEX期银 16.06 -0.049 -0.3
汇率
欧元/美元 1.1396
美元指数 93.858
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞/李春喜 审校 高琦/王兴亚)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-