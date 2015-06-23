全球金市：金价回落，因希腊债务危机化解的希望提振股市并压低欧元

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
* 欧洲股市触及三周高位，欧元大幅走软
* 铂金徘徊在逾六年低位附近
路透纽约/伦敦6月23日 - 金价周二走软，因欧元兑美元大跌，且希腊将与债权人达成协议从而避免违约的希望提振股市上扬。
1844 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,176.79美元。美国8月期金 收跌7.50美元，报每盎司1,176.60美元。
金价连跌第三日，使其更易因诸如美国首次升息前景等其他因素而承压。美联储升息将会增加持有无息黄金的机会成本。
“市场对希腊的担忧缓解，从短期来看这对金市不利，但从很多方面来看，美联储升息仍是主导因素，”渣打银行的分析师Nicholas Snowden表示。
对希腊仍可能与债权人达成协议，从而避免违约的乐观情绪提振欧洲和美国股市，美元和美国公债收益率小涨，因预期美联储将在年内升息。
美联储理事鲍威尔周二表示，美国经济可能在今年下半年增强，能为9月进行首次升息，而后在12月进行第二次升息做好准备。 美国亚特兰大联储的GDPNow预测模型显示，美国经济有望在第二季成长2%。
“目前来看，金价可能进一步走低，不过，还有一种说法是，目前金价看似有些超卖，且希腊仍可能违约并退出欧元区，这毫无疑问将会提振黄金的避险吸引力，”Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada表示。
现货银 急跌2.4%，报每盎司15.72美元。现货铂金 上扬0.4%，报每盎司1,061.50美元。现货钯金 小涨0.04%，报每盎司693.75美元。
铂金周一跌至逾六年最低1,053.75美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元