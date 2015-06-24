全球金市：金价持于一周低位附近，因股市上涨且美元走强

金市过去三个交易日下跌，很容易受美联储近10年来首度升息前景等其它因素的冲击。升息将增加持有无息资产--黄金的机会成本。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。此外，亚特兰大联储的GDPNOW模型显示，美国第二季经济有望成长2.0%。

乐观的美国数据提振美元走高，这给金价带来更多压力。(完)

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