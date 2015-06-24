全球金市：金价跌至两周低位，因买家静待希腊磋商消息

* 金价触及6月8日以来最低，因美元从低位反弹

* 美国升息传言重压金价

* 市场静待希腊与债权人磋商的最新消息

路透纽约/伦敦6月24日 - 金价周三连跌第四日，至两周低位，因美元兑欧元缩减稍早跌幅，且交易商静待希腊与债权人磋商，以避免违约的最新消息。

金价走低，因美元走强，以及对希腊最终将与债权人达成协议的乐观情绪促使投资者青睐诸如股票等高风险资产。

金价稍早小涨，受助于股市和美元走低，但未能保持上行动能，因股市和美元从低位反弹。金价盘中跌至6月8日以来最低1,171.03美元。

1905 GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,174.20美元。美国8月期金 收跌3.70美元，报每盎司1,172.90美元。

“金价后市表现仍然会十分艰困，因其面临多个阻力，”丹麦盛宝银行的商品研究部主管Ole Hansen说，“尽管如此，市场在跌向1,170美元的过程中仍勉力寻获部分支撑。我们可以预计，目前的区间波动走势短期内仍将持续。”

“工业金属和铂金看似将会反弹，这可能给金市提供少量间接支撑，”他补充说。

希腊在6月30日前偿还16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款的大限将近，如果无法与债权人达成协议，该国可能违约。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的臆测今年以来一直重压金价。利率攀升将增加持有无息黄金的机会成本，且对美元有利。

“随着时间的推移，美国经济数据继续逐步好转，这对金市不利，”道明证券驻多伦多的高级商品策略师Mike Dragosits表示。

现货银 上扬0.8%，报每盎司15.89美元。现货铂金 攀升0.4%，报每盎司1,069.50美元。现货钯金 跌0.1%，报每盎司693.25美元。(完)

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