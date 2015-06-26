全球金市：金价从三周低点反弹，关注周末希腊债务谈判最后的努力

* 金价触及6月5日来最低，关注希腊局势

* 最大黄金ETF持金量录得2月2日来最大单日增幅

* 钯金跌至近两年低点666.82美元

路透纽约/伦敦6月26日 - 金价周五变动不大，盘中跌至三周低点，之后受空头回补带动反弹，在周末希腊债务谈判做最后的努力前，市场气氛谨慎。投资人担心金市较长期前景，也给金价带来压力。

周四希腊同国际债权人还是未能达成协议，希望寄托在周六最后的努力上，要么能避免下周违约，要么要开始准备保护欧元区免受金融市场动荡的冲击。

1907 GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,171.55美元，盘中跌至6月5日来最低的1,168.25美元。本周金价势将收低2.2%。

美国8月期金 收高1.40美元，报每盎司1,173.20美元。

希腊同债权人可能很快达成协议的迹象稳定了全球股市，限制了对避险美债的需求，带动美国公债收益率升至九个月高位。

自3月中以来，金价基本保持在1,160-1,230美元的区间内，尽管希腊债务危机带动金价劲扬，但仍未能向上突破该区间。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares 周四持金量增加6.9吨，单日升幅为2月2日来最大。

现货银 下跌0.6%，报每盎司15.77美元，盘中触及三个月最低的15.50美元。

现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,075.99美元。现货钯金 升0.1%，报每盎司678.22美元，盘中一度跌至两年低点666.82美元，并连跌第七周。(完)

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