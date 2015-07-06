全球金市：金价上扬，受希腊公投后的避险买盘推动

希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。在接近一半票数统计完成后，官方数据显示61%的希腊民众反对救助条款。

受市场避险氛围影响，金价跳涨，欧元重挫，美国股指期货走低。日圆等其他避险资产亦上扬。

虽然早盘走势极其波动，但交易商强调，市场仍有序，没有迹象显示金融形势紧张，而且市场高度预期欧洲央行将承诺提供额外流动性。日本政府表示，正与其他政府就希腊民众投票反对援助条款问题进行紧密合作，准备好采取适当对策，包括在金融市场采取行动。

据知情人士透露，在放松黄金进口限制数月后，印度央行和财政部正在讨论取消多数国内精炼商所使用的金银合金进口许可。

交易商指出，主要的黄金消费国--上周印度金价远低于全球指标价格，因需求低迷而且库存充足。(完)

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