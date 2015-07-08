全球金市：金价在四个月低点挣扎，因希腊危机提振美元大涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
现货铂金 重挫至2009年以来最低，现货钯金 亦跌至2013年低位。
美元指数周二跳涨至一个月高位，重挫贵金属。希腊对国际货币基金组织(IMF)的债务违约后，该国是否能留在欧元区的不确定性续存，拖累欧元走低，美元因而受到支撑。
欧元区成员国给予希腊直到本周末的几天时间，拿出一个全面性的改革提案来换取贷款。
欧元区19国代表在周二的紧急峰会上称，欧盟28国领导人周日将集聚一堂，决定希腊的命运。
美国铸币局(U.S. Mint)周二表示，由于需求“明显”升温，热销的2015美国鹰银币暂时脱销。这是价格暴跌刺激零售买需重燃的最新迹象。
南非黄金生产商周二称，工会提出的薪资要求“令人无法承担”，可能会让该行业的薪资支出增加165亿南非兰特(13亿美元)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/许娜；审校 孙茉莉/张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。