全球金市：金价在四个月低点挣扎，因希腊危机提振美元大涨

现货铂金 重挫至2009年以来最低，现货钯金 亦跌至2013年低位。

美元指数周二跳涨至一个月高位，重挫贵金属。希腊对国际货币基金组织(IMF)的债务违约后，该国是否能留在欧元区的不确定性续存，拖累欧元走低，美元因而受到支撑。

欧元区成员国给予希腊直到本周末的几天时间，拿出一个全面性的改革提案来换取贷款。

欧元区19国代表在周二的紧急峰会上称，欧盟28国领导人周日将集聚一堂，决定希腊的命运。

美国铸币局(U.S. Mint)周二表示，由于需求“明显”升温，热销的2015美国鹰银币暂时脱销。这是价格暴跌刺激零售买需重燃的最新迹象。

南非黄金生产商周二称，工会提出的薪资要求“令人无法承担”，可能会让该行业的薪资支出增加165亿南非兰特(13亿美元)。(完)

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